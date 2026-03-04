Ричмонд
CNN узнал, что ЦРУ занялось вооружением курдов для восстания в Иране

ЦРУ содействуют курдским вооруженным силам для противодействия Ирану. CNN пишет, что Белый дом хотел направить им военную поддержку.

Источник: AP 2024

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США работает над вооружением курдских сил с целью разжигания восстания в Иране, пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с планом.

По их словам, администрация президента США Дональда Трампа вела активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Иранские курдские вооруженные силы насчитывают «тысячи бойцов», действующих вдоль ирано-иракской границы, в основном в Иракском Курдистане, говорится в материале. Ранее в этом месяце Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударах по антииранским группировкам в Иракском Курдистане. В КСИР заявили, что эти курды планировали проникнуть на территорию Ирана и «действовать против исламской родины».

Курды — это ираноязычный народ на Ближнем Востоке. Они проживают преимущественно на сопредельных территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии, а также в Армении, Азербайджане и других странах. Общая численность оценивается примерно в 30 млн человек, из них более половины — в Турции. Большинство курдов — мусульмане-сунниты.

На следующий день после начала совместной военной операции Израиля и США Иран атаковал ряд военных объектов США на Ближнем Востоке. Под ударом в том числе оказалась военная база США в Эрбиле, столице Иракской автономии Курдистана. Иранские силы поразили склад боеприпасов, отчего на объекте начался пожар. Удар наносился при помощи БПЛА и ракет.

