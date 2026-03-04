Ричмонд
Самолет МЧС доставил из Азербайджана 117 россиян, покинувших Иран

Самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран через Азербайджан, приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.

Самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран через Азербайджан, приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Речь идет о самолете Ил-76, который вылетел из Азербайджана в ночь на среду. На борту находились 117 человек, среди них 54 ребенка.

Россияне ранее пересекли границу Ирана через наземные пункты пропуска с Азербайджаном. После этого их доставили в Московскую область специальным бортом МЧС.

Во время полета людей сопровождали врачи поисково-спасательного отряда «Центроспас», а также специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Ранее иранский историк, проживающий в России, высказал мнение, что попытка США установить в Иране подконтрольное им правительство может привести к распаду страны на несколько частей. По его словам, военная операция Вашингтона вряд ли приведет к демократическим реформам и скорее может вызвать внутренний хаос.

Читайте также: Иран перенимает военную тактику России для ударов на Ближнем Востоке.

