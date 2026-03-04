Самолет МЧС доставил из Азербайджана 117 россиян, покинувших Иран

Ранее иранский историк, проживающий в России, высказал мнение, что попытка США установить в Иране подконтрольное им правительство может привести к распаду страны на несколько частей. По его словам, военная операция Вашингтона вряд ли приведет к демократическим реформам и скорее может вызвать внутренний хаос.