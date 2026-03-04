«Врата ада открываются»: Вассерман предсказал сценарий мести Ирана США и Израилю

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что ответный удар Ирана по США и Израилю не просто вероятен, а практически неизбежен. По его мнению, американскому лидеру Дональду Трампу сейчас крайне важно сохранять хладнокровие и не поддаваться на провокационные призывы израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Поводом для обострения стала военная операция, начатая Вашингтоном и Тель-Авивом 28 февраля. Ударам подверглись крупнейшие города Исламской Республики, включая Тегеран. В Белом доме эти действия официально объяснили необходимостью устранить ракетную и ядерную угрозу. Однако иранская сторона сообщила о тяжелых последствиях: среди погибших оказались не только мирные жители, но и высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал масштабную ответную операцию. В заявлении военных прозвучало грозное предупреждение: «врата ада» для США и Израиля будут распахиваться все шире с каждой минутой. Речь идет об ударах по израильским объектам и американским базам, разбросанным по всему Ближнему Востоку.
Анатолий Вассерман призвал отнестись к этим заявлениям со всей серьезностью. Парламентарий напомнил, что за плечами иранцев — многовековая традиция отстаивать свои интересы, и в вопросах возмездия они проявляют незаурядную изобретательность. По прогнозу депутата, США и Израилю в ближайшее время стоит готовиться к целому спектру диверсионных и террористических акций: от взрывов до вооруженных нападений на своей территории.
Тем временем в МИД Ирана уже официально квалифицировали действия Вашингтона и Тель-Авива как военное преступление, особо подчеркнув, что удары наносились по гражданским объектам, включая школы и больницы. В Тегеране настаивают, что любые ответные действия против американских и израильских целей являются исключительно реализацией законного права на самооборону.