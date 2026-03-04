«Врата ада открываются»: Вассерман предсказал сценарий мести Ирана США и Израилю

Анатолий Вассерман призвал отнестись к этим заявлениям со всей серьезностью. Парламентарий напомнил, что за плечами иранцев — многовековая традиция отстаивать свои интересы, и в вопросах возмездия они проявляют незаурядную изобретательность. По прогнозу депутата, США и Израилю в ближайшее время стоит готовиться к целому спектру диверсионных и террористических акций: от взрывов до вооруженных нападений на своей территории.