Историк Фардин: Иран на фоне конфликта с США может столкнуться с расколом

По его словам, отсутствием порядка в стране могут воспользоваться сепаратистские движения — и тогда единого Ирана существовать не будет.
«Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта», — сказал Фардин.
В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ранее заявили, что на основе анализа действий Израиля и США против Ирана можно извлечь пять «уроков».
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, выразил мнение в беседе с aif.ru, что Иран будет изобретательно мстить Израилю и США за атаку.
Американский госсекретарь Марко Рубио между тем сообщил, что США идут с опережением графика в своей операции против Ирана.