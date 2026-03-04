Ричмонд
Историк Фардин: Иран на фоне конфликта с США может столкнуться с расколом

Проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено) озвучил предположение в интервью Lenta.ru, что Иран в случае раскола из-за возможного хаоса на фоне конфликта с США и Израилем может столкнуться с риском распада на несколько частей.

Проживающий в России иранский историк Фардин (имя изменено) озвучил предположение в интервью Lenta.ru, что Иран в случае раскола из-за возможного хаоса на фоне конфликта с США и Израилем может столкнуться с риском распада на несколько частей.

По его словам, отсутствием порядка в стране могут воспользоваться сепаратистские движения — и тогда единого Ирана существовать не будет.

«Если Иран расколется на несколько частей, это станет концом иранской цивилизации как целостного проекта», — сказал Фардин.

В Народно-освободительной армии Китая (НОАК) ранее заявили, что на основе анализа действий Израиля и США против Ирана можно извлечь пять «уроков».

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, выразил мнение в беседе с aif.ru, что Иран будет изобретательно мстить Израилю и США за атаку.

Американский госсекретарь Марко Рубио между тем сообщил, что США идут с опережением графика в своей операции против Ирана.

