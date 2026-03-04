В Ливане при оказании помощи погибли три санитара ВОЗ

Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута Арамуну. По данным министерства здравоохранения Ливана, число жертв может увеличиться по мере разбора завалов. Кроме того, в районе Саадият к югу от Бейрута ранения получили не менее восьми человек.