В Ливане при оказании помощи погибли три санитара ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о гибели трех санитаров в городе Тир на юге Ливана во время оказания помощи пострадавшим.

Источник: Аргументы и факты

Три санитара Всемирной организации здравоохранения погибли в южной части города Тир в Ливане, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, медики погибли во время оказания помощи пострадавшим после взрывов в южном районе города. Еще шесть человек получили ранения.

«Опечален сегодняшними событиями в Ливане, где три санитара погибли и еще шесть получили ранения, оказывая помощь пострадавшим от взрывов в южном районе Тира», — написал Гебрейесус в соцсетях.

Глава ВОЗ отметил, что риск увеличения числа жертв среди медицинских работников остается высоким и призвал стороны соблюдать международное гуманитарное право на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что не менее шести человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по пригороду Бейрута Арамуну. По данным министерства здравоохранения Ливана, число жертв может увеличиться по мере разбора завалов. Кроме того, в районе Саадият к югу от Бейрута ранения получили не менее восьми человек.