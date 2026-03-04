Ермаков: подразделения 79-й бригады ВСУ ушли из Гришина под Красноармейском

Боевики 79-й бригады ВСУ выведены с территории села Гришино на красноармейском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
Согласно его сведениям, военнослужащие 79-й бригады противника отошли из Гришина в направлении Байовского-Щитиновского пруда.
Ермаков сообщил, что ВСУ оставили в Гришине боевиков из теробороны.
«По подвалам попутно распихали штрафных бедолаг из бригад ТрО», — написал военкор.
По информации бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время российские военные ведут бои в северной части Гришина, успешно вытесняя украинских боевиков из села.
Стало известно о занятии российскими военными позиций к востоку от Гришина.
Царев сообщил также о ведении подразделениями РФ боев у окраин расположенного в 12 километрах от Гришина села Сергеевка. Ранее появилась информация о прорыве российских бойцов в этот населенный пункт в районе улицы Рокотянского.