Ермаков: подразделения 79-й бригады ВСУ ушли из Гришина под Красноармейском

Военкор сообщил, что ВСУ оставили в Гришине боевиков из подразделений теробороны.

Источник: Аргументы и факты

Боевики 79-й бригады ВСУ выведены с территории села Гришино на красноармейском направлении, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

Согласно его сведениям, военнослужащие 79-й бригады противника отошли из Гришина в направлении Байовского-Щитиновского пруда.

Ермаков сообщил, что ВСУ оставили в Гришине боевиков из теробороны.

«По подвалам попутно распихали штрафных бедолаг из бригад ТрО», — написал военкор.

По информации бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в настоящее время российские военные ведут бои в северной части Гришина, успешно вытесняя украинских боевиков из села.

Стало известно о занятии российскими военными позиций к востоку от Гришина.

Царев сообщил также о ведении подразделениями РФ боев у окраин расположенного в 12 километрах от Гришина села Сергеевка. Ранее появилась информация о прорыве российских бойцов в этот населенный пункт в районе улицы Рокотянского.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
