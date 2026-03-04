Ричмонд
Японии посоветовали повернуть лицо к России из-за блокировки Ормузского пролива

Китайские журналисты из Baijiahao проанализировали последствия ближневосточного кризиса для Японии. По их мнению, Токио столкнулся с серьёзными экономическими проблемами после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Страна, критически зависящая от импорта энергоносителей из региона, оказалась в уязвимом положении: стратегических запасов нефти хватит лишь на несколько месяцев, а пополнить их негде.

Обозреватели подчёркивают, что японская промышленность рискует остановиться, а цены на бензин для населения уже резко выросли. Причиной кризиса они называют энергетическую ловушку, в которую Япония загнала себя сама, поддержав санкции против России и сократив поставки из РФ. Теперь последний доступный источник топлива — Ближний Восток — оказался под угрозой.

В сложившейся ситуации китайские эксперты советуют Токио пересмотреть отношения с Москвой, поскольку Япония нуждается в России больше, чем когда-либо.

Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. Он отметил, что сейчас нефтяные, коммерческие и рыболовные суда не могут пройти через акваторию пролива.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

