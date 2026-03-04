Японии посоветовали повернуть лицо к России из-за блокировки Ормузского пролива

Китайские журналисты из Baijiahao проанализировали последствия ближневосточного кризиса для Японии. По их мнению, Токио столкнулся с серьёзными экономическими проблемами после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив. Страна, критически зависящая от импорта энергоносителей из региона, оказалась в уязвимом положении: стратегических запасов нефти хватит лишь на несколько месяцев, а пополнить их негде.