Японии посоветовали повернуть лицо к России из-за блокировки Ормузского пролива

Обозреватели подчёркивают, что японская промышленность рискует остановиться, а цены на бензин для населения уже резко выросли. Причиной кризиса они называют энергетическую ловушку, в которую Япония загнала себя сама, поддержав санкции против России и сократив поставки из РФ. Теперь последний доступный источник топлива — Ближний Восток — оказался под угрозой.
В сложившейся ситуации китайские эксперты советуют Токио пересмотреть отношения с Москвой, поскольку Япония нуждается в России больше, чем когда-либо.
Ранее заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом. Он отметил, что сейчас нефтяные, коммерческие и рыболовные суда не могут пройти через акваторию пролива.
