ВСУ направили наемников и спецназ в район боев под Сумами

Командование вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область иностранных наемников и группы 140-го центра сил специальных операций.

Командование вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область иностранных наемников и группы 140-го центра сил специальных операций. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, подразделения направили в район села Коренек в Шосткинском районе. Там они должны поддержать мобилизованных военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны.

Как утверждают источники, такие меры связаны с попыткой сдержать продвижение российских штурмовых подразделений в этом районе.

Ранее представители силовых структур также сообщали, что наемники из стран Латинской Америки, которые разорвали контракты с ВСУ и не хотят участвовать в штурмовых действиях, занимаются мародерством в городе Путивль Сумской области.

