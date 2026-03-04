Командование вооруженных сил Украины перебросило в Сумскую область иностранных наемников и группы 140-го центра сил специальных операций. Об этом ТАСС сообщили источники в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, подразделения направили в район села Коренек в Шосткинском районе. Там они должны поддержать мобилизованных военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны.
Как утверждают источники, такие меры связаны с попыткой сдержать продвижение российских штурмовых подразделений в этом районе.
Ранее представители силовых структур также сообщали, что наемники из стран Латинской Америки, которые разорвали контракты с ВСУ и не хотят участвовать в штурмовых действиях, занимаются мародерством в городе Путивль Сумской области.
