На Кубе судят экипаж катера из США, который устроил перестрелку с пограничниками

Прокуратура Кубы предъявила официальные обвинения шести гражданам, участвовавшим в вооружённом вторжении с моря 25 февраля. Об этом сообщает Reuters.

По данным властей, у нападавших изъяли 13 винтовок, 11 пистолетов и около 13 тысяч патронов. Двое задержанных ранее уже фигурировали в списке обвиняемых в терроризме. Им грозит от 10 до 30 лет тюрьмы или смертная казнь.

Следствие установило, что организатором провокации выступила проживающая в США лидер антиправительственного «Движения 30 ноября» Маритца Луго Фернандес. Группа кубинцев из США на зарегистрированном во Флориде катере вторглась в кубинские воды, а при приближении пограничников открыла огонь. Четверо нападавших были убиты, шестеро ранены. Пострадал также один кубинский пограничник. Задержанные признались в намерении совершить теракт.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
