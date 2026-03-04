Историк предрёк Ирану раскол и конец цивилизации

Ранее Life.ru писал, что армия Китая вынесла пять суровых уроков из операции США и Израиля против Ирана. В НОАК заявили, что главная угроза — внутренний враг, а самая опасная иллюзия — вера в мир без силы. Китайские военные подчеркнули, что в современных конфликтах выживает тот, кто опирается на самодостаточность и не строит стратегию на иллюзиях.