Царев: бойцы РФ взяли под контроль переправу на Конке у занятой Веселянки

Российские подразделения, освободившие запорожское село Веселянка, взяли под контроль расположенную около него переправу через реку Конка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ взяли здесь под контроль переправу через р. Конка и, вполне вероятно, постараются выбить врага из Григоровки. Это позволит взять под контроль переправу у Речного и обезопасить позиции вдоль южного берега Конки», — написал экс-парламентарий.
Он сообщил также о ведении российскими подразделениями боев под Степногорском и в районе населенных пунктов Магдалиновка и Запасное.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Веселянки в минувший вторник. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения группировки войск «Днепр». Также было объявлено о занятии бойцами группировки войск «Север» села Бобылевка в Сумской области.
Ранее стало известно об освобождении российскими военными села Круглое в Харьковской области, а также села Резниковка и поселка Дробышево в ДНР.