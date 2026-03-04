В Чувашии из-за угрозы дронов ВСУ отменили очные занятия в школах

В Чувашии школы временно перевели на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров.
По его словам, учебные заведения региона будут работать в дистанционном режиме. Родителей попросили оставить детей дома.
Захаров уточнил, что ученики второй смены смогут вернуться к очным занятиям, если официально объявят об отмене угрозы атаки беспилотников.
Дистанционный режим также ввели для студентов колледжей и техникумов. Кроме того, власти рекомендовали родителям по возможности оставить дома воспитанников детских садов.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе были повреждены здания после атаки украинских беспилотников.
По его словам, в результате удара пострадали три детских сада, восемь многоквартирных домов и девять частных домов.
Новороссийск подвергся атаке в ночь на 2 марта. После отмены угрозы на поврежденных объектах начали работать экстренные службы.
