«Элита ВСУ» на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и «волонтерских автомобилей», сообщил Telegram-канал «Северный ветер» со ссылкой на обстановку в зоне ответственности группировки войск «Север». В сообщении также говорится, что в Волчанский район были переброшены неонацисты из подразделения ГУР «Кракен»* для усиления украинских резервов.
По данным канала, российские подразделения нанесли огневое поражение по нескольким пунктам временной дислокации, где находились бойцы «Кракена», уничтожив вместе с ними автомобильную технику и имущество.
В публикации утверждается, что накануне противник предпринял две контратаки четырьмя штурмовыми группами отряда СпН ГУР «Кракен» в лесных массивах Волчанского района. Сообщается, что в результате огневого поражения все штурмовые группы были уничтожены.
На Сумском направлении, по данным «Северного ветра», штурмовые подразделения выбили подразделения 101-й обр ТерО из села Бобылевка в Глуховском районе, населенный пункт назван «освобожденным». Также сообщается о продвижении в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском — на двух, с общим продвижением до 350 метров за сутки. Канал утверждает, что удары наносились по скоплениям живой силы и техники в районах Катериновки, Никольского, Храповщины, Мирополья, Гудово, Ленинского и села Новая Сечь.
Отдельно в сообщении говорится, что родственники военнослужащих 158-й омбр ВСУ в соцсетях заявляют о переводе артиллеристов бригады из лазарета и с хроническими заболеваниями в штурмовые подразделения.
Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны РФ, 21 БПЛА сбили над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Белгородской, два — над Астраханской и один — над Курской.
*Запрещённая в России террористическая организация.