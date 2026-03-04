Над Россией сбили 32 беспилотника. Военная операция, день 1470-й

8:42 Взрывы произошли в Николаеве, сообщила «Страна.ua».
8:22 Трамп заявил, что США «по-глупому» бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток.
8:16 ? В поселке Суземка Брянской области дроны ВСУ атаковали электропоезд. В результате была повреждена кабина машиниста, но движение поездов не было нарушено, сообщил сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
8:10 Европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без их участия, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
8:04 ? Средства ПВО за ночь сбили 32 беспилотника над регионами России.
21 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Белгородской, два — над Астраханской, один — над Курской.
8:01 Сегодня 1470-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.