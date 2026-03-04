«Заманчивая возможность»: Созвон Нетаньяху и Трампа 23 февраля запустил войну с Ираном

По данным издания, глава еврейского государства сообщил хозяину Овального кабинета, что 28 февраля состоится встреча Верховного лидера Ирана Али Хаменеи с советниками. Возможность нанести удар по нему оказалась настолько заманчивой, что лидеры двух стран решили её не упускать.
Лидеры встречались дважды и 15 раз разговаривали по телефону за два месяца до нападения, рассказали американские и израильские чиновники. Но именно разговор Трампа и Нетаньяху 23 февраля стал поворотным моментом, положившим начало войне, которая «изменила Ближний Восток». Глава Белого дома склонялся к удару по Ирану ещё до получения разведданных о Хаменеи, но окончательное решение о сроках принял после звонка премьер-министра.
Ранее стало известно, что израильские спецслужбы задолго до убийства аятоллы Али Хаменеи отслеживали его перемещения благодаря взлому камер дорожного движения. Доступ к этой информации позволил «Моссаду» установить маршруты следования и места нахождения Верховного лидера Ирана, включая его встречу с советниками 28 февраля. Кроме того, перед атакой израильские спецслужбы вывели из строя телефонные вышки в районе резиденции Хаменеи. Из-за этого охрана политика не смогла вовремя получить сигнал тревоги о начале удара со стороны США и Израиля.
