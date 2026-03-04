«Заманчивая возможность»: Созвон Нетаньяху и Трампа 23 февраля запустил войну с Ираном

Лидеры встречались дважды и 15 раз разговаривали по телефону за два месяца до нападения, рассказали американские и израильские чиновники. Но именно разговор Трампа и Нетаньяху 23 февраля стал поворотным моментом, положившим начало войне, которая «изменила Ближний Восток». Глава Белого дома склонялся к удару по Ирану ещё до получения разведданных о Хаменеи, но окончательное решение о сроках принял после звонка премьер-министра.