Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Канады «с сожалением» одобрил бомбардировки Ирана

Оттава «с сожалением» поддерживает военную операцию США и Израиля в Иране, которая унесла уже сотни жизней. Об этом канадский премьер-министр Марк Карни заявил на пресс-конференции в ходе визита в Австралию.

Источник: Life.ru

«Мы принимаем эту позицию с сожалением, так как нынешний конфликт — ещё один пример провала международного порядка», — сказал Карни в ответ на вопрос журналистов.

Он также отметил, что США и Израиль действовали без консультаций с союзниками. Поддержку атак канадский премьер объяснил несогласием с ядерной программой Ирана и его поддержкой вооружённых группировок на Ближнем Востоке.

Напомним, что почти все страны НАТО вдруг позабыли о международном праве, чтобы поддержать бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля. Лишь одна европейская сторона отказалась одобрить эскалацию на Ближнем Востоке и запретила Вашингтону использовать свои военные базы для нанесения ударов. Теперь президент Штатов Дональд Трамп угрожает разорвать торговые отношения с этим государством.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше