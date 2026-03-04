Премьер Канады «с сожалением» одобрил бомбардировки Ирана

«Мы принимаем эту позицию с сожалением, так как нынешний конфликт — ещё один пример провала международного порядка», — сказал Карни в ответ на вопрос журналистов.
Напомним, что почти все страны НАТО вдруг позабыли о международном праве, чтобы поддержать бомбардировки Ирана со стороны США и Израиля. Лишь одна европейская сторона отказалась одобрить эскалацию на Ближнем Востоке и запретила Вашингтону использовать свои военные базы для нанесения ударов. Теперь президент Штатов Дональд Трамп угрожает разорвать торговые отношения с этим государством.
