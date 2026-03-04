Ричмонд
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Иран выколол глаза США

Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил, что Иран оставил США без глаз, лишив американцев установки за 1,1 млрд долларов.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Иран выколол глаза США, ударив по американской установке в Катаре стоимостью 1,1 млрд долларов (85,3 млрд рублей).

«Спутниковые снимки подтверждают масштабные повреждения радара раннего предупреждения о баллистических ракетах Космических сил США стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Катаре. Они выкололи глаза!», — написал он в социальной сети X*.

Aif.ru узнал, что другой политик из США, Джексон Хинкл, подтвердил эту информацию.

«Иран повредил в Катаре американский радар стоимостью 1 миллиард долларов, который обнаруживает ракеты на расстоянии 5000 км», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Трамп зол на Нетаньяху из-за ошибки с Ираном.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

