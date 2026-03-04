Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Иран выколол глаза США

«Спутниковые снимки подтверждают масштабные повреждения радара раннего предупреждения о баллистических ракетах Космических сил США стоимостью 1,1 миллиарда долларов в Катаре. Они выкололи глаза!», — написал он в социальной сети X*.
Aif.ru узнал, что другой политик из США, Джексон Хинкл, подтвердил эту информацию.
«Иран повредил в Катаре американский радар стоимостью 1 миллиард долларов, который обнаруживает ракеты на расстоянии 5000 км», — написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Трамп зол на Нетаньяху из-за ошибки с Ираном.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.