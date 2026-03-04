Британский офицер предрек поражение США и Израиля

По его словам, в Вашингтоне недооценивают суть происходящего. Ошибки стратегического мышления, допущенные ещё до начала эскалации, могут привести не только к возможному военному поражению, но и к более широким последствиям — вплоть до ущерба интересам Запада и мировой экономики.