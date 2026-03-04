Ричмонд
Британский офицер предрек поражение США и Израиля

Аналитик Джерми: силы США и Израиля могут потерпеть поражение в войне с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт на Ближнем Востоке может обернуться серьёзными последствиями для США и Израиля. Такое мнение высказал коммодор Королевского флота Великобритании в отставке Стив Джерми в эфире YouTube-канала.

По его словам, в Вашингтоне недооценивают суть происходящего. Ошибки стратегического мышления, допущенные ещё до начала эскалации, могут привести не только к возможному военному поражению, но и к более широким последствиям — вплоть до ущерба интересам Запада и мировой экономики.

Эксперт также обозначил критерий возможного провала. Если цель по смене режима в Иран не будет достигнута, это будет расценено как поражение США и Израиля.

При этом, отметил Джерми, для Тегерана задача выглядит иначе — выжить и нанести ощутимый урон. В таком случае именно Иран сможет заявить о своей победе.

В субботу США и Израиль приступили к военной операции против Ирана. Израильская сторона объявила, что удары направлены на предотвращение разработки Тегераном ядерного оружия. В свою очередь, Дональд Трамп пообещал уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал население Ирана к свержению действующего режима.

