Новым верховным лидером Ирана станет сын погибшего аятоллы Хаменеи

Новым верховным лидером Ирана станет сын погибшего в результате ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи, сообщает телеканал Iran International.
По информации СМИ, Совет аятолл избрал 56-летнего Моджтабу Хаменеи следующим верховным лидером под давлением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии).
О решении официально еще не сообщали, уточняет телеканал. Предполагается, что это сделают после похорон Али Хаменеи.
Американская газета The New York Times, ссылаясь на иранских чиновников, отмечает, что Моджтаба Хаменеи стал «главным кандидатом на пост» верховного лидера Ирана и это планировалось объявить сегодня утром, 4 марта, но появились опасения, что он станет мишенью для США и Израиля.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате авиаударов США и Израиля, начавших в этот день военную операцию против Ирана. Он занимал пост высшего руководителя исламской республики с 1989 года.