Новым верховным лидером Ирана станет сын погибшего аятоллы Хаменеи

Американская газета The New York Times, ссылаясь на иранских чиновников, отмечает, что Моджтаба Хаменеи стал «главным кандидатом на пост» верховного лидера Ирана и это планировалось объявить сегодня утром, 4 марта, но появились опасения, что он станет мишенью для США и Израиля.