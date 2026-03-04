Главные новости к утру 4 марта 2026 года

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом заявил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия. Он уточнил, что решения по мирной сделке должны приниматься с одобрения европейцев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Европы не могут помочь переговорному процессу по Украине.