Главные новости к утру 4 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 4 марта 2026.
США начали военную операцию в Эквадоре
США начали совместную с Эквадором операцию против террористических организаций. Об этом сообщило Южное командование Пентагона. Действия американских и эквадорских военных будут направлены против транснациональной преступности и наркокартелей, которые в Эквадоре официально признаны террористическими организациями.
Иран перекрыл Ормузский пролив, Трамп предложил решение
Корпус стражей исламской революции (КСИР) ввел запрет на любое передвижение через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ВМС готовы сопровождать нефтяные танкеры через пролив. Он добавил, что распорядился о предоставлении страховок для торговых морских перевозок через Персидский залив.
КСИР утверждает, что атаковал Минобороны Израиля
Иранские силы атаковали с воздуха здание Министерства обороны Израиля, военные объекты в Тель-Авиве и Петах-Тикве, а также несколько военных центров в Западной Галилее и объекты военной инфраструктуры в городе Бней-Брак. С таким утверждением выступил КСИР, сообщил телеканал Al Jazeera.
Мадрид ответил Трампу на заявление о прекращении торговли
Мадрид является надежным торговым партнером для Вашингтона, США должны уважать международное право и двусторонние соглашения с Евросоюзом. Об этом испанское правительство заявило в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о прекращении торговли с Испанией.
Мерц заявил, что Европа должна участвовать в сделке по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом заявил, что Европа не примет соглашение по Украине без её участия. Он уточнил, что решения по мирной сделке должны приниматься с одобрения европейцев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Европы не могут помочь переговорному процессу по Украине.