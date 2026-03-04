Появилось видео момента удара по военной базе США «Виктория» под Багдадом

Видео момента удара по американской военной базе «Виктория» близ аэропорта Багдада появилось в сети. Al Jazeera сообщает, что объект атаковал иранский беспилотник.
Также Al Jazeera передает, что беспилотники атаковали здание ЦРУ в Ираке. Подробности о последствиях и возможных пострадавших не приводятся.
Телеканал Al Jazeera ранее передал о серии мощных взрывов в иранском городе Кередж, который находится неподалёку от Тегерана. По данным телеканала, в городе были слышны несколько сильных детонаций. Причины произошедшего не раскрывались, официальных разъяснений о источнике взрывов, а также данных о разрушениях и пострадавших на момент публикации не было.
Ранее сообщалось, что три санитара Всемирной организации здравоохранения погибли в южной части города Тир в Ливане, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, медики погибли во время оказания помощи пострадавшим после взрывов в южном районе Тира, еще шесть человек получили ранения.