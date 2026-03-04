Появилось видео момента удара по военной базе США «Виктория» под Багдадом

Телеканал Al Jazeera ранее передал о серии мощных взрывов в иранском городе Кередж, который находится неподалёку от Тегерана. По данным телеканала, в городе были слышны несколько сильных детонаций. Причины произошедшего не раскрывались, официальных разъяснений о источнике взрывов, а также данных о разрушениях и пострадавших на момент публикации не было.