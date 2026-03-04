Макгрегор раскрыл, сколько военных США призвали для войны с Ираном

«По меньшей мере 50 000 американских военнослужащих в настоящее время направлены на борьбу с Ираном. Ожидается приток дополнительных сил в регион», — написал он в социальной сети X*.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Многие эксперты заявляли, что операция американцев и израильтян пошла не по плану с первых минут, а затем вовсе с треском провалилась.
Ранее Макгрегор заявил, что Иран выколол глаза США, уничтожив установку за 1,1 млрд долларов.
