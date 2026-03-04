CNN: ЦРУ готовит поставки оружия курдам в Иране

По данным телеканала, Вашингтон рассчитывает, что уже в ближайшие дни курдские отряды вступят в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках более широкой стратегии по дестабилизации ситуации в стране.
Источники утверждают, что при ведении боевых действий курдские формирования будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля. Кроме того, по информации CNN, американский президент провёл телефонные переговоры с лидерами курдов в Ираке, обсуждая их участие в планах по вооружению иранских курдов.
Добавим, в ночь на 3 марта, по данным источников арабского телеканала Al-Arabiya, Израиль провел наземную операцию в Иране.
Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.Читать дальше