CNN: ЦРУ готовит поставки оружия курдам в Иране

Вашингтон рассчитывает, что курдские формирования вступят в боестолкновения с иранскими силовиками.

Источник: Аргументы и факты

Центральное разведывательное управление США планирует поставить оружие курдским формированиям на западе Ирана, чтобы спровоцировать антиправительственные выступления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Вашингтон рассчитывает, что уже в ближайшие дни курдские отряды вступят в боестолкновения с иранскими силовиками в рамках более широкой стратегии по дестабилизации ситуации в стране.

Источники утверждают, что при ведении боевых действий курдские формирования будут рассчитывать на военную поддержку США и Израиля. Кроме того, по информации CNN, американский президент провёл телефонные переговоры с лидерами курдов в Ираке, обсуждая их участие в планах по вооружению иранских курдов.

Добавим, в ночь на 3 марта, по данным источников арабского телеканала Al-Arabiya, Израиль провел наземную операцию в Иране.

