Бомбовые удары стерли позиции боевиков ВСУ под Гуляйполем

По информации источников, авиация разнесла позиции украинских боевиков под Гуляйпольским и Чаривным.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения позиций ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе опубликовал в среду Telegram-канал «Воин DV».

По информации источников канала, бомбовые удары нанесены по позициям украинских боевиков в окрестностях сел Гуляйпольское и Чаривное.

«Бомбардировочная авиация 11 гвардейской армии ВВС и ПВО работает по противнику в районах н.п. Чаривное и Гуляйпольское», — говорится в публикации.

Информации о потерях противника в результате поражения авиацией позиций украинских военных под Гуляйполем нет.

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» до роты боевиков. Кроме того, уничтожены четыре бронемашины, инженерная машина заграждения и до полутора десятков единиц легкой техники противника.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами ФАБ-500 места скопления военнослужащих ВСУ в районе села Гуляйпольское.