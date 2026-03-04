Бомбовые удары стерли позиции боевиков ВСУ под Гуляйполем

Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» до роты боевиков. Кроме того, уничтожены четыре бронемашины, инженерная машина заграждения и до полутора десятков единиц легкой техники противника.