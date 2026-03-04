Кадры уничтожения позиций ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе опубликовал в среду Telegram-канал «Воин DV».
По информации источников канала, бомбовые удары нанесены по позициям украинских боевиков в окрестностях сел Гуляйпольское и Чаривное.
«Бомбардировочная авиация 11 гвардейской армии ВВС и ПВО работает по противнику в районах н.п. Чаривное и Гуляйпольское», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате поражения авиацией позиций украинских военных под Гуляйполем нет.
Согласно опубликованной каналом сводке, в течение суток ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» до роты боевиков. Кроме того, уничтожены четыре бронемашины, инженерная машина заграждения и до полутора десятков единиц легкой техники противника.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения бомбами ФАБ-500 места скопления военнослужащих ВСУ в районе села Гуляйпольское.