По данным источника, «элита ВСУ» несколько недель не выполняла задачи, требуя новое вооружение и волонтёрские автомобили. Когда командование всё же бросило их в бой, все штурмовые группы были уничтожены нашими подразделениями. Перед этим российские войска накрыли несколько пунктов временной дислокации националистов вместе с техникой.