Трамп назвал худший сценарий после убийства Хаменеи

Худшим развитием событий в Иране станет приход к власти сторонников действующего политического режима, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Американского лидера спросили, каков худший сценарий, предусмотренный в планах его администрации.
«Я думаю, хуже всего будет, если мы сделаем это, а потом через пять лет поймем, что поставили на этот пост человека, который ничем не лучше», — ответил Трамп (цитата по Fox News).
Глава Белого дома не исключил, что может случиться, что придет «кто-то такой же плохой, как и предыдущий» лидер.
На вопрос, кого бы он хотел видеть во главе Ирана, Трамп ответил: «Большинство людей, о ком мы думали, уже мертвы».
«Мы вели переговоры с этими сумасшедшими, и я был уверен, что они собираются напасть», — утверждает президент. На вопрос, не был ли он вынужден принять решение об ударе по Ирану под давлением Израиля, Трамп парировал: «Если уж на то пошло, я, возможно, вынудил Израиль пойти на это».
В первые дни операции США и Израиля против Ирана был убит правивший почти четыре десятилетия аятолла Али Хаменеи. Трамп говорил, что считает смерть верховного лидера «справедливостью» для иранского народа и «для всех великих американцев».
Одновременно с Хаменеи Иран лишился и других представителей высшего руководства. В тот же день погибли главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и советник Хаменеи, секретарь Совета по обороне Ирана Али Шамхани.
Хаменеи был верховным лидером Ирана с 1989-го и заменил на этом месте первого верховного руководителя страны, лидера исламской революции 1979 года Рухоллу Хомейни. В течение двух лет после революции он входил в руководство республики, а с 1981 по 1989 год был президентом Ирана.
По Конституции Исламской Республики (ст. 111), нового верховного лидера избирает так называемый Совет экспертов — конституционный орган из 88 исламских богословов, которых граждане страны выбирают прямым тайным голосованием на восемь лет. Хомейни умер 3 июня 1989 года, и уже на следующий день Совет экспертов назначил Хаменеи новым духовным лидером.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи допустил, что на этот раз выборы пройдут так же скоро, в течение одного-двух дней.