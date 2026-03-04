Ричмонд
В Подмосковье маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибшие

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Два человека погибли, 6 обратились за медпомощью после ДТП с участием маршрутки и грузовика в подмосковном Пушкино, сообщили в ГУМВД РФ по Московской области.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня примерно в 07.55 мск на 41-м километре “А-107” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. В результате ДТП два человека погибло. В настоящее время 6 граждан обратились за медицинской помощью», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители добавили, что сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.