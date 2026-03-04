С 1 марта 2026 авиакомпании больше не обманут: компенсации, места с детьми, талон в телефоне

С 1 марта 2026 в России вступили в силу новые правила авиаперевозок 2026 — они затрагивают возврат билетов, действия при задержках и отменах, правила для семей с детьми и даже посадку на рейс по телефону. Если вы покупаете авиабилеты с 1 марта 2026, лучше заранее знать, что изменилось: это помогает вернуть деньги без споров, получить помощь в аэропорту и не потерять обратный билет.