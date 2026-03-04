Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну с Ираном

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну с Ираном, его в итоге снесут 440 тыс. ракет Исламской Республики.

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну Ирану, в итоге он превратится во вторую Газу после бомбардировки со стороны Исламской Республики.

«Евреям нужно снова переписать историю. Они проигрывают войну с Ираном. Только представьте, как сильно Иран будет бомбардировать Израиль, когда вся оборона будет разрушена. Представьте, как сильно ракеты поразят Израиль (у Ирана 440 тысяч)», — написал он в социальной сети X*.

Он добавил, что Израиль будет выглядеть как сектор Газа.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Иран выколол глаза США.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше