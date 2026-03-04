Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну с Ираном

Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну Ирану, в итоге он превратится во вторую Газу после бомбардировки со стороны Исламской Республики.
«Евреям нужно снова переписать историю. Они проигрывают войну с Ираном. Только представьте, как сильно Иран будет бомбардировать Израиль, когда вся оборона будет разрушена. Представьте, как сильно ракеты поразят Израиль (у Ирана 440 тысяч)», — написал он в социальной сети X*.
Он добавил, что Израиль будет выглядеть как сектор Газа.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Иран выколол глаза США.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.