Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну с Ираном

«Евреям нужно снова переписать историю. Они проигрывают войну с Ираном. Только представьте, как сильно Иран будет бомбардировать Израиль, когда вся оборона будет разрушена. Представьте, как сильно ракеты поразят Израиль (у Ирана 440 тысяч)», — написал он в социальной сети X*.