Politico: ЕС обеспокоен возможным притоком мигрантов из-за ситуации в Иране

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Евросоюз опасается, что ситуация в Иране приведет к росту числа мигрантов из стран Ближнего Востока. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник.

По ее данным, 1 марта послы и главы МИД стран ЕС провели переговоры о ситуации в Иране в закрытом формате. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также созвала чрезвычайное совещание со своей командой, чтобы обсудить реакцию на конфликт.

По словам источника газеты, блок обеспокоен потенциальным ростом числа мигрантов в Европу, а также вопросами оказания им гуманитарной помощи.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше