Politico: ЕС обеспокоен возможным притоком мигрантов из-за ситуации в Иране

По ее данным, 1 марта послы и главы МИД стран ЕС провели переговоры о ситуации в Иране в закрытом формате. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также созвала чрезвычайное совещание со своей командой, чтобы обсудить реакцию на конфликт.