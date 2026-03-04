Politico: ЕС обеспокоен возможным притоком мигрантов из-за ситуации в Иране

По ее данным, 1 марта послы и главы МИД стран ЕС провели переговоры о ситуации в Иране в закрытом формате. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также созвала чрезвычайное совещание со своей командой, чтобы обсудить реакцию на конфликт.
По словам источника газеты, блок обеспокоен потенциальным ростом числа мигрантов в Европу, а также вопросами оказания им гуманитарной помощи.
