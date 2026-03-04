КСИР заявил о запуске более 40 ракет по целям США и Израиля

В заявлении, текст которого приводит иранское агентство Fars, отмечается, что удары были нанесены несколько часов назад. Другие подробности не приводятся.
Ранее газета The Washington Post сообщила об атаке иранского беспилотника на резидентуру ЦРУ в Саудовской Аравии.
