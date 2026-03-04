Вашингтон отказался брать ответственность за ситуацию в Иране

Американские политики не хотят нести ответственность за последствия войны с Ираном. Об этом пишет газета The New York Times.
По данным издания, раньше в Вашингтоне считали, что после военных интервенций на Ближнем Востоке ответственность за ситуацию в регионе лежит на США. Однако теперь подход изменился.
Как отмечает газета, в США все чаще звучит позиция, согласно которой после военных действий последствия внутри Ирана должны решать сами жители страны.
В публикации говорится, что сторонники нападения на Иран в последние недели заняли позицию, которую можно описать как «мы разрушим, а дальше они сами будут разбираться».
По данным NYT, такие политики отвергают идею о том, что США должны отвечать за происходящее внутри Ирана после возможной войны.
Ранее сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поддержки иранских ополченцев, которые готовы выступить с оружием против власти в стране.
По информации источников, он также обсуждает различные варианты того, кто может сменить нынешнее руководство Ирана.
