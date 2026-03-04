Трамп назвал худший сценарий для Ирана

Хозяин Овального кабинета опасается, что через пять лет может выясниться, что новый лидер «ничем не лучше» прежнего. При этом он не смог сказать, кто из иранских политиков был бы ему удобен в качестве главы страны.
«Большинство людей, о ком мы думали, уже мертвы», — ответил президент.
Глава Белого дома также заявил, что не сомневался в намерениях Тегерана напасть, поэтому убедил Израиль нанести удар.
«Если уж на то пошло, я, возможно, вынудил Израиль пойти на это», — утверждает американский лидер.
Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.