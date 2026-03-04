Появились фото с пилотами США, по ошибке сбитыми кувейтским истребителем

В сети появились фотографии пилотов трех американских истребителей, которых Кувейт по ошибке сбил над своей территорией.
На одном фото представлен сидящий в автомобиле мужчина в очках, по всей видимости, с поврежденной рукой. На другом — военнослужащий, перед которым стоят местные мужчины. На третьем снимке запечатлена женщина.
Центральное командование США ранее заявило, что в воскресенье, 1 марта, три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом дружественным огнем.
По информации американской газеты The Wall Street Journal, воздушные суда поразил один кувейтский истребитель F/A-18, выпустив три снаряда. Отмечается, что это произошло после того, как несколько иранских беспилотников пробили систему противовоздушной обороны Кувейта.