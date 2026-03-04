Ричмонд
Появились фото с пилотами США, по ошибке сбитыми кувейтским истребителем

По ошибке сбитыми над Кувейтом пилотами трех американских истребителей оказались двое мужчин и женщина.

Источник: Аргументы и факты

В сети появились фотографии пилотов трех американских истребителей, которых Кувейт по ошибке сбил над своей территорией.

На одном фото представлен сидящий в автомобиле мужчина в очках, по всей видимости, с поврежденной рукой. На другом — военнослужащий, перед которым стоят местные мужчины. На третьем снимке запечатлена женщина.

Центральное командование США ранее заявило, что в воскресенье, 1 марта, три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом дружественным огнем.

По информации американской газеты The Wall Street Journal, воздушные суда поразил один кувейтский истребитель F/A-18, выпустив три снаряда. Отмечается, что это произошло после того, как несколько иранских беспилотников пробили систему противовоздушной обороны Кувейта.

