В ВСУ артиллеристов массово переводят в штурмовики

В этом же сообщении говорится, что 3 марта группировка войск «Север» продолжила действия в Харьковской и Сумской областях. На Сумском направлении, по данным канала, подразделения выбили 101-ю обр ТерО из села Бобылевка в Глуховском районе, а населенный пункт назван «освобожденным». Также сообщается о переброске противником групп из 140-го центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек, а также об ударах по скоплениям живой силы и техники в ряде населенных пунктов.