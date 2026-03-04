Ричмонд
В ВСУ артиллеристов массово переводят в штурмовики

Родственники военных 158-й омбр ВСУ заявили о массовом переводе артиллеристов в штурмовые подразделения.

Источник: Аргументы и факты

Родственники военнослужащих 158-й омбр ВСУ в соцсетях сообщают, что артиллеристов бригады, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

В публикации утверждается, что, по словам родственников, «продолжительность жизни» таких военнослужащих в штурмовых подразделениях «не превышает 3−4 дней».

В этом же сообщении говорится, что 3 марта группировка войск «Север» продолжила действия в Харьковской и Сумской областях. На Сумском направлении, по данным канала, подразделения выбили 101-ю обр ТерО из села Бобылевка в Глуховском районе, а населенный пункт назван «освобожденным». Также сообщается о переброске противником групп из 140-го центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек, а также об ударах по скоплениям живой силы и техники в ряде населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что «элита ВСУ» на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и «волонтерских автомобилей».