Родственники военнослужащих 158-й омбр ВСУ в соцсетях сообщают, что артиллеристов бригады, находящихся в лазарете или имеющих хронические заболевания, массово переводят в штурмовые подразделения, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
В публикации утверждается, что, по словам родственников, «продолжительность жизни» таких военнослужащих в штурмовых подразделениях «не превышает 3−4 дней».
В этом же сообщении говорится, что 3 марта группировка войск «Север» продолжила действия в Харьковской и Сумской областях. На Сумском направлении, по данным канала, подразделения выбили 101-ю обр ТерО из села Бобылевка в Глуховском районе, а населенный пункт назван «освобожденным». Также сообщается о переброске противником групп из 140-го центра ССО и иностранных наемников в район села Коренек, а также об ударах по скоплениям живой силы и техники в ряде населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что «элита ВСУ» на протяжении нескольких недель отказывалась выполнять задачи на линии боевого соприкосновения до получения нового вооружения и «волонтерских автомобилей».