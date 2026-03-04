Лебедев: в районе аэродрома ВСУ в Полтаве прогремели взрывы

В Полтаве нанесены удары по целям в районе аэродрома ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, 3−4 марта нанесено не менее четырех ударов по объектам противника в Полтавской области, два из них — в районе аэродрома в Полтаве.
«Полтава — 2 (удара — прим. ред.). Взрывы в направлении аэродрома, с продолжительной детонацией», — написал координатор подполья.
Информации о последствиях взрывов в районе аэродрома нет.
Лебедев сообщил также о нанесении ударов по связанному с производством беспилотников объекту в Харькове.
Согласно сведениям координатора подполья, под удар попали также места скопления боевиков и техники ВСУ под Сумами.
Ранее сообщалось о нанесении ракетного удара по расположенной в районе населенного пункта Буялык Одесской области авиабазе ВСУ. По словам Лебедева, объект использовался в качестве «площадки подскока» для авиации, а также для запуска дронов в сторону Крыма.