Секретный офис ЦРУ в Эр-Рияде повреждён при атаке БПЛА

В Саудовской Аравии во время атаки БПЛА на здание посольства США 3 марта пострадал секретный офис Центрального разведывательного управления (ЦРУ), расположенный в том же комплексе. Об этом сообщают The Washington Post, Reuters и CNN со ссылкой на источники.

Удар пришёлся по верхнему этажу дипмиссии, где находится одно из крупнейших отделений ЦРУ на Ближнем Востоке. Масштаб разрушений пока не уточняется, однако по словам источника CNN, самому зданию посольства нанесён значительный ущерб.

Официального подтверждения информации о повреждении офиса разведки ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Эр-Рияда не поступало. До этого власти Саудовской Аравии сообщали о пожаре на территории диппредставительства.

Пару часов назад также сообщалось, что силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили две крылатые ракеты в небе над городом Эль-Хардж, расположенным в центральной части королевства. Подробности инцидента, а также информация о возможных последствиях и пострадавших пока не раскрываются.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

