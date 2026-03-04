Мерц пригрозил Трампу провалом любой сделки по Украине без ЕС

«Мы не готовы принять соглашение, которое будет достигнуто без нашего участия. Только мир, который поддерживает и легитимизирует Европа, может быть по-настоящему прочным», — сказал немецкий политик.
ЕС действительно тратит огромнейшие деньги для того, чтобы Украина могла воевать и держаться на плаву. Ранее Life.ru рассказывал, что с февраля 2022 года по февраль 2026-го Евросоюз перечислил Киеву 88,9 миллиарда долларов. Из этой суммы 56,9 миллиарда составили прямые выплаты, а около 32 миллиардов — кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.
