Обломки БПЛА упали на базу отдыха в Ростовской области

Вечером 3 марта и в ночь на 4 марта силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Об уничтожении нескольких десятков целей сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Под удар попали Миллеровский и Тарасовский районы. По предварительным данным, люди не пострадали. Однако разрушения на земле всё же зафиксированы.
«В результате падения обломков БПЛА на территорию строящейся базы отдыха частично повреждены остекление и входная дверь нежилого помещения», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что вечером 3 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских дрона, а за ночь 4 марта — ещё четыре.
