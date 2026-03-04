Только онлайн и без «паровозов»: как пройдут праймериз «Единой России» в Приморье

На федеральном уровне первое заседание оргкомитета по проведению праймериз состоялось 3 марта на площадке Центрального исполкома партии. Партия внесла ряд существенных изменений в процедуру. Главное нововведение — кандидат должен сразу определиться, будет он баллотироваться по одномандатному округу или по партийному списку. Совмещение, которое было возможно в 2021 году, теперь не допускается. Это, по мнению экспертов, способ стимулировать активность будущих кандидатов в округах — они не смогут рассчитывать на «запасной аэродром» в виде партсписка.​