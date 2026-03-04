Только онлайн и без «паровозов»: как пройдут праймериз «Единой России» в Приморье

«Единая Россия» дала официальный старт предварительному голосованию по отбору кандидатов на выборы 2026 года. В Приморском крае, где осенью одновременно пройдут кампании в Государственную Думу и Заксобрание региона, оргкомитет по проведению праймериз возглавил губернатор, секретарь регионального отделения партии Олег Кожемяко. Выдвижение кандидатов начнется 11 марта, а само голосование запланировано на
На федеральном уровне первое заседание оргкомитета по проведению праймериз состоялось 3 марта на площадке Центрального исполкома партии. Партия внесла ряд существенных изменений в процедуру. Главное нововведение — кандидат должен сразу определиться, будет он баллотироваться по одномандатному округу или по партийному списку. Совмещение, которое было возможно в 2021 году, теперь не допускается. Это, по мнению экспертов, способ стимулировать активность будущих кандидатов в округах — они не смогут рассчитывать на «запасной аэродром» в виде партсписка.
«Наиболее сильные кандидаты из партийного списка будут отвечать за продвижение партии в регионе, не решая при этом личную задачу, связанную с округом. А те, кто находится в списке на полупроходном месте, будут сильно заинтересованы в работе на партийный рейтинг, чтобы самим попасть в парламент», — приводят мнение политолога Ростислава Туровского «Ведомости» (18+).
Ранее подобная схема активно использовалась и на Дальнем Востоке: сильный федеральный или региональный политик «тащил» список, а мандат в итоге получали его соратники. Теперь, в том числе в Приморье, каждому придётся выбирать — либо округ, либо список.
Среди требований к кандидатам — отсутствие судимости, иностранных активов и зарубежного вида на жительство, а также запрет на членство в других партиях и нахождение в реестре иноагентов. Победитель праймериз, не состоящий в партии, обязан вступить в «Единую Россию» или получить статус сторонника.
Агитационный блок в этот раз завязан на самопрезентации на платформе предварительного голосования: каждому претенденту до 15 мая предстоит выложить два видеоролика — о себе и о своей программе, при этом участники спецоперации от этого требования освобождены, отметил член оргкомитета, сенатор Сергей Перминов.
В его состав вошли 15 человек. В частности, среди них ключевые фигуры партии: спикер Законодательного собрания, первый заместитель секретаря отделения Антон Волошко, спикер Думы Владивостока, секретарь городского отделения ЕР Андрей Брик, министр внутренней политики Александр Худоложный, уполномоченный губернатора по вопросам взаимодействия с участниками СВО Алексей Ефимов, руководитель отделения «Матерей России» Татьяна Заболотная, первый замруководителя регионального исполкома ЕР, журналист Герман Катаев.
Такой состав оргкомитета показывает, что отбор кандидатов в Законодательное собрание и Госдуму будет тесно увязан с единой электоральной стратегией властей региона.
Губернатор Приморья подчеркивает, что важно обеспечить прозрачную, конкурентную и понятную процедуру.
«Наша задача — дать возможность проявить себя тем, кто готов работать на результат и брать ответственность за развитие территорий», — приводит слова Олега Кожемяко пресс-служба ПРО ЕР.
Предварительное голосование в регионе планируют вписать в широкую работу с избирателями.
«Мы проводим серию отчётных форумов на муниципальном, региональном и окружном уровнях. Подводим итоги реализации народной программы, говорим о достигнутом и ведём сбор предложений в новый предвыборный документ партии. Важно, чтобы он формировался в открытом диалоге с людьми», — добавил глава региона.
Федеральную структуру по организации праймериз возглавил сенатор Александр Карелин. А в состав этой структуры вошли член генсовета ЕР, сенатор Сергей Перминов, Герой России Андрей Манухин, участник СВО Алексей Кондратьев, политолог Евгений Минченко. Оргкомитету секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев отводит особую роль, пишет «Коммерсант» (18+), поскольку «доверие к предварительному голосованию — вопрос репутационный».
«Оргкомитет будет координировать процесс отбора кандидатов, следить за соблюдением принципов открытой конкуренции и защищенности процесса. Фактически он становится своего рода гарантом доверия результатам предварительного голосования», — приводит его слова пресс-служба ЕР.
От участков к «онлайн‑урне».
Принципиальное отличие от праймериз 2021 года для Приморья — формат голосования. Пять лет назад в регионе применялось комбинированное голосование: жители могли проголосовать как на сформированных участках по бюллетеням, так и онлайн на платформе праймериз. Как сообщили ИА PrimaMedia в региональном исполкоме партии, сейчас будет использоваться исключительно онлайн-голосование на сайте праймериз с идентификацией через «Госуслуги».
В приморском отделении ЕР обсуждают вопрос организации колл-центра и работу волонтеров для помощи гражданам в регистрации на платформе. Для сельских территорий и избирателей старшего возраста это станет важным фактором: без такой поддержки часть электората рискует остаться за пределами этой самой «онлайн-урны».
Отдельный блок связан с участниками специальной военной операции. По итогам предварительного голосования им автоматически добавят 25% голосов — такая же преференция уже применялась на предыдущих кампаниях.
Сроки проведения регионального праймериз полностью совпадают с федеральным: выдвижение кандидатов — с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей — с 20 апреля по 29 мая, голосование — с 25 по 31 мая.
Осень 2026 года станет для Приморского края «большим избирательным сезоном». Полномочия действующего Законодательного собрания, избранного пять лет назад, истекают в сентябре 2026-го. Приморцам одновременно предстоит избрать депутатов Госдумы созыва и новый состав регионального парламента — 40 депутатов: 30 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам. Фактически избирателю в руках предстоит удержать по четыре бюллетеня — два по федеральной кампании и два по региональной.
На старте 2026 года, по данным социологов, готовность проголосовать за «Единую Россию» выражают более 51% приморцев. Слоган партии на предстоящие выборы — «Живем в Приморье. Дышим морем. Строим будущее» — был озвучен губернатором Кожемяко на региональной партийной конференции в декабре 2025 года.
Год больших выборов начали в Приморье по-дальневосточному — открытой дискуссией.
Политологи, социологи, политики, чиновники, журналисты и блогеры сверили часы и прогнозы перед стартом думской и региональной кампаний.