Малинен заявил, что Израиля больше не будет

Профессор Хельсинкского университета Малинен заявил, что после убийства аятоллы Ирана Хаменеи Израиль прекратит свое существование.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его семьи Израиль прекратит свое существование.

«Чего я никогда бы не сделал, это не отдал бы приказ (или не допустил бы) убийства лидера мусульманского мира, особенно если он стремится к мученической смерти в таком преклонном возрасте. Нам необходимо признать возможность того, что после этого Израиля больше не будет», — написал он в социальной сети X*.

Также в посте Малинен упомянул аккаунты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы привлечь их внимание.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». Во время атак был убит аятолла Хаменеи и его семья.

В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну Ирану.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

