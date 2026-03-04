Малинен заявил, что Израиля больше не будет

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его семьи Израиль прекратит свое существование.
«Чего я никогда бы не сделал, это не отдал бы приказ (или не допустил бы) убийства лидера мусульманского мира, особенно если он стремится к мученической смерти в таком преклонном возрасте. Нам необходимо признать возможность того, что после этого Израиля больше не будет», — написал он в социальной сети X*.
Также в посте Малинен упомянул аккаунты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы привлечь их внимание.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». Во время атак был убит аятолла Хаменеи и его семья.
В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что Израиль проигрывает войну Ирану.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.