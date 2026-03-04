Малинен заявил, что Израиля больше не будет

«Чего я никогда бы не сделал, это не отдал бы приказ (или не допустил бы) убийства лидера мусульманского мира, особенно если он стремится к мученической смерти в таком преклонном возрасте. Нам необходимо признать возможность того, что после этого Израиля больше не будет», — написал он в социальной сети X*.