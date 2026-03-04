Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церемония прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи продлится 3 дня

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнётся сегодня в 21:30 по московскому времени и продлится три дня, сообщили иранские власти.

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнётся сегодня в 21:30 по московскому времени и продлится три дня, сообщили иранские власти.

Хаменеи погиб 28 февраля в результате массированных ударов США и Израиля по Тегерану. Вместе с ним были убиты несколько высших военных и политических чинов страны, включая начальника генштаба, министра обороны и командующего КСИР. Иран подтвердил гибель ключевых фигур режима.

В ответ Иран нанёс ракетные удары по израильской территории и американским военным объектам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В регионе практически парализовано авиасообщение.

В стране объявлен 40-дневный траур. Хаменеи было 86 лет. В 1981 году он стал президентом Ирана, затем в 1989 — верховным лидером.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше