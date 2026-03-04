Церемония прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи продлится 3 дня

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнётся сегодня в 21:30 по московскому времени и продлится три дня, сообщили иранские власти.
Хаменеи погиб 28 февраля в результате массированных ударов США и Израиля по Тегерану. Вместе с ним были убиты несколько высших военных и политических чинов страны, включая начальника генштаба, министра обороны и командующего КСИР. Иран подтвердил гибель ключевых фигур режима.
В ответ Иран нанёс ракетные удары по израильской территории и американским военным объектам в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. В регионе практически парализовано авиасообщение.
В стране объявлен 40-дневный траур. Хаменеи было 86 лет. В 1981 году он стал президентом Ирана, затем в 1989 — верховным лидером.
