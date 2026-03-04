Ричмонд
BZ: В Киеве зреет страх

В Киеве растёт обеспокоенность из-за обострения ситуации вокруг Ирана утром 28 февраля. В украинских политических кругах опасаются, что мировое внимание может переключиться на события на Ближнем Востоке, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Источник: Life.ru

По данным газеты, тревога усилилась на фоне резкого роста напряжённости между Ираном и Израилем, а также обсуждений ситуации в Персидском заливе. Из-за войны на Ближнем Востоке новости, связанные с Украиной, стали появляться в международной повестке реже.

«Окружение Владимира Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы», — говорится в публикации.

Как отмечают авторы материала, с конца прошлой недели внимание многих мировых СМИ сосредоточено на ближневосточном кризисе. Сообщений о событиях в Донбассе, положении на линии соприкосновения, а также о ситуации в Киеве или Одессе становится заметно меньше. При этом неназванный европейский дипломат рассказал изданию, что ещё до нападения на Иран в Вашингтоне начали проявлять меньше интереса к украинской теме. По его словам, в США постепенно усиливается усталость от конфликта и снижается терпение в отношении происходящего вокруг Украины.

Зеленский действительно заинтересован в скорейшем урегулировании вонйы между США, Израилем и Ираном. Дело в том, что конфликт на Ближнем Востоке напрямую бьёт по Украине — она остаётся без систем ПВО. Скорее всего, Вашингтон придерживает ракеты для ЗРК Patriot для своей военной операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает украинскую противовоздушную оборону практически бесполезной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

