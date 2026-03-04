BZ: В Киеве зреет страх

Как отмечают авторы материала, с конца прошлой недели внимание многих мировых СМИ сосредоточено на ближневосточном кризисе. Сообщений о событиях в Донбассе, положении на линии соприкосновения, а также о ситуации в Киеве или Одессе становится заметно меньше. При этом неназванный европейский дипломат рассказал изданию, что ещё до нападения на Иран в Вашингтоне начали проявлять меньше интереса к украинской теме. По его словам, в США постепенно усиливается усталость от конфликта и снижается терпение в отношении происходящего вокруг Украины.