BZ: В Киеве зреет страх

По данным газеты, тревога усилилась на фоне резкого роста напряжённости между Ираном и Израилем, а также обсуждений ситуации в Персидском заливе. Из-за войны на Ближнем Востоке новости, связанные с Украиной, стали появляться в международной повестке реже.
«Окружение Владимира Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы», — говорится в публикации.
Как отмечают авторы материала, с конца прошлой недели внимание многих мировых СМИ сосредоточено на ближневосточном кризисе. Сообщений о событиях в Донбассе, положении на линии соприкосновения, а также о ситуации в Киеве или Одессе становится заметно меньше. При этом неназванный европейский дипломат рассказал изданию, что ещё до нападения на Иран в Вашингтоне начали проявлять меньше интереса к украинской теме. По его словам, в США постепенно усиливается усталость от конфликта и снижается терпение в отношении происходящего вокруг Украины.
Зеленский действительно заинтересован в скорейшем урегулировании вонйы между США, Израилем и Ираном. Дело в том, что конфликт на Ближнем Востоке напрямую бьёт по Украине — она остаётся без систем ПВО. Скорее всего, Вашингтон придерживает ракеты для ЗРК Patriot для своей военной операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает украинскую противовоздушную оборону практически бесполезной.
