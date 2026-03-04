Иран запустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Онлайн событий на Ближнем Востоке

11:11 Премьер-министр Канады Марк Карни призвал США и Израиль уважать международное право в рамках конфликта с Ираном, а также указал на необходимость скорейшей деэскалации.
11:02 ВВС Израиля начали очередную масштабную серию ударов по правительственным целям в Тегеране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
10:45 Cильный взрыв произошел в восточной части Тегерана, сообщает агентство ISNA.
10:41 Жертв и пострадавших среди россиян в Израиле после эскалации вокруг Ирана нет, сообщил посол РФ.
10:34 ЕС обеспокоен потенциальным ростом числа мигрантов в Европу из стран Ближнего Востока, а также вопросами оказания им гуманитарной помощи, пишет газета Politico со ссылкой на источник.
10:26 Страны ЕС могут оказаться на «неправильной стороне истории», если присоединятся к действиям США и Израиля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
10:19 Более 240 россиян эвакуированы из Ирана через азербайджанскую границу с начала военной операции США и Израиля, сообщили РИА Новости в государственной пограничной службе Азербайджана.
10:13 Первый вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая в Краснодар вылетел с 148 пассажирами на борту, сообщил авиаперевозчик.
10:07 Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 23 февраля провели телефонный разговор, во время которого приняли окончательное решение о начале войны с Ираном, пишет Axios со ссылкой на источники.
10:00 База США близ аэропорта Багдада атакована беспилотником, сообщил телеканал Al Jazeera.
9:52 Иран повредил системы связи на семи военных объектах США на Ближнем Востоке, сообщает NYT со ссылкой на спутниковые данные.
9:46 ❗️ Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации».
9:41 Армия Израиля заявила, что начала серию ударов по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте.
9:35 Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Хаменеи начнется сегодня в 21:30 мск и продлится три дня, сообщают власти.
9:27 Доступ в интернет в Иране отсутствует уже более 84 часов, следует из данных службы мониторинга NetBlocks.
9:22 Два беспилотника атаковали утром военную базу США и отель в иракском Эрбиле, сообщают источники Reuters.
9:18 Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытой встречи американских министров с законодателями заявил, что США могут начать наземную операцию в Иране.
По данным CNN, к ней может присоединится курдская оппозиция, которую ЦРУ якобы вооружает с целью разжигания народного восстания.
9:13 Управление ООН по делам беженцев заявило, что переводит персонал из Афганистана и Ирана в Ливан и Сирию из-за эскалации на Ближнем Востоке.
9:05 Газета The New York Times назвала сына погибшего Хаменеи главным кандидатом на пост верховного лидера Ирана.
9:00 Пятый день конфликта на Ближнем Востоке. Иран заявил о контроле над Ормузским проливом и уничтожении более 10 нефтяных танкеров, а также выпустил более 40 ракет по целям США и Израиля. Пентагон сообщил об уничтожении 17 военных кораблей исламской республики и сотен пусковых установок для баллистических ракет. Израиль атаковал объект «Хезболлы» на юге Бейрута. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.