Конфликт Ирана и США ослабляет позиции Украины и дает преимущество России

По его словам, США и Израиль в ходе противостояния с Ираном уже расходуют значительные запасы ракет противовоздушной обороны. В первую очередь речь идет о боеприпасах для комплексов Patriot. Это, по мнению эксперта, может привести к сокращению поставок таких систем другим странам.