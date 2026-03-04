Конфликт Ирана и США ослабляет позиции Украины и дает преимущество России

Боевые действия на Ближнем Востоке могут изменить баланс сил в конфликте на Украине и повлиять на мировую экономику. Такое мнение высказал военный блогер Юрий Подоляка в беседе с KP.RU.
По его словам, США и Израиль в ходе противостояния с Ираном уже расходуют значительные запасы ракет противовоздушной обороны. В первую очередь речь идет о боеприпасах для комплексов Patriot. Это, по мнению эксперта, может привести к сокращению поставок таких систем другим странам.
Подоляка отметил, что иранские атаки показали снижение эффективности некоторых средств радиоэлектронной борьбы и разведки, которые ранее успешно применялись против беспилотников. Он допустил, что аналогичные технологии могут появляться и у других стран.
По словам блогера, в результате на мировом рынке вырастет спрос на системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и разведки. При этом западным странам может не хватать таких вооружений даже для собственных нужд.
Эксперт также заявил, что на Украине уже ощущается дефицит зенитных ракет. По его мнению, это может повлиять на способность страны защищать важные объекты инфраструктуры.
Подоляка отметил, что в последние месяцы российские удары, по его оценке, смещаются с энергетических объектов на газовую инфраструктуру — станции перекачки, распределительные узлы и хранилища газа.
Он также связал ситуацию с ростом цен на энергоресурсы. По словам блогера, после обострения конфликта на Ближнем Востоке и угроз перекрытия Ормузского пролива цены на нефть начали расти.
Эксперт считает, что сокращение поставок нефти и газа может привести к долгосрочному дисбалансу на мировом рынке. В результате, по его мнению, страны-экспортеры энергоресурсов могут получить экономические преимущества.
Подоляка также заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке может ослабить позиции США на переговорах с Россией, поскольку Вашингтон вынужден расходовать ресурсы на другой конфликт.
Кроме того, по его словам, Россия может усилить дипломатическое влияние в регионе. Эксперт отметил, что лидеры ряда стран Ближнего Востока активно поддерживают контакты с Москвой на фоне обострения ситуации.
В целом Подоляка считает, что современный конфликт вокруг Ирана показывает изменения в характере войн. По его мнению, новые технологии, включая беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, становятся ключевыми элементами современных боевых действий.
