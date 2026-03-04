Ричмонд
Израиль назвал любого нового лидера Ирана «целью для ликвидации»

Израиль будет считать любого нового лидера Ирана, продолжающего курс своих предшественников, законной целью для нанесения удара. Об этом заявил в X израильский министр обороны Исраэль Кац.

Источник: AP 2024

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения осуществления плана по уничтожению Израиля, угрозам в адрес США, свободного мира и стран региона, а также для угнетения иранского народа, станет безоговорочной целью для ликвидации. Неважно, как его зовут и где он прячется», — написал он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по Тегерану.

Издание Iran Internetional, базирующееся в Великобритании, заявило 3 марта со ссылкой на источники, что его сын Моджтаба Хаменеи назначен новым главой государства. Иранское агентство Fars, также ссылаясь на источники, опровергло эти сведения.

