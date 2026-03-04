Ричмонд
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля в России пройдёт индексация социальных пенсий. Об этом каналу RT сообщили в Госдуме, напомнив, что процедура проводится по отдельному графику, отличному от повышения страховых выплат.

Выплаты ежегодно увеличивают с 1 апреля, их размер привязан к прожиточному минимуму пенсионера. Если общая сумма материального обеспечения гражданина ниже этого уровня в его регионе, ему назначается социальная доплата.

Добавку могут установить как на федеральном, так и на региональном уровне. Это зависит от соотношения прожиточных минимумов пенсионера в конкретном субъекте и по стране в целом.

В этом году федеральный прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16 288 рублей.

