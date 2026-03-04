Президент Ганы признался, что использует белорусский трактор в личном хозяйстве

Президент Ганы Джон Драмани Махама признался, что использует белорусский трактор в личном хозяйстве, сообщила пресс-служба МИДа.
Речь об этом зашла во время встречи министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с африканским лидером в рамках первого в истории двусторонних отношений рабочего визита. В разговоре президент Ганы обратил внимание на сельскохозяйственное направление сотрудничества. Махама предложил разработать пятилетнюю программу взаимодействия в аграрном секторе. Также президент Ганы рассказал, что в течение 2026 года готовится первый крупный заказ белорусской техники. И поделился, что в его личном подсобном хозяйстве есть и успешно работает белорусский трактор, отличающийся высокой надежностью.
По итогам встречи Джон Драмани Махама сказал, что в Минск будет направлена делегация этой страны, чтобы детально проработать направления сотрудничества. Еще он подтвердил намерение лично посетить Беларусь с официальным визитом для придания мощного импульса двусторонним отношениям.
Напомним, что ранее белорусский президент подарил президенту Зимбабве трактор и получил от него льва. А еще в Пакистане глава республики подарил два трактора BELARUS, меч и слуцкий пояс. Также глава Беларуси подарил городу в Азербайджане белорусские трактора. И не так давно Александр Лукашенко потребовал произвести в Беларуси лучший в мире супертрактор.