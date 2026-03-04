Президент Ганы признался, что использует белорусский трактор в личном хозяйстве

Речь об этом зашла во время встречи министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с африканским лидером в рамках первого в истории двусторонних отношений рабочего визита. В разговоре президент Ганы обратил внимание на сельскохозяйственное направление сотрудничества. Махама предложил разработать пятилетнюю программу взаимодействия в аграрном секторе. Также президент Ганы рассказал, что в течение 2026 года готовится первый крупный заказ белорусской техники. И поделился, что в его личном подсобном хозяйстве есть и успешно работает белорусский трактор, отличающийся высокой надежностью.