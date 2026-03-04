«Сгорели заживо»: Иран заявил о поражении 10 танкеров

Более десяти нефтяных танкеров, проигнорировавших предупреждения ВМС КСИР, были поражены и сгорели в Ормузском проливе. Об этом заявил замкомандующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде, передаёт агентство Fars.
«В связи с неоднократными предупреждениями о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, не принявших эти предупреждения, были поражены различными снарядами и сгорели заживо», — заявил Акбарзаде.
По его словам, военные передали в глобальную навигационную сеть сообщение о риске поражения судов ракетами или беспилотниками. Судам рекомендовали не заходить в этот район.
Ранее Тегеран объявил о перекрытии пролива и предупредил, что торговля через него невозможна до особого распоряжения.
