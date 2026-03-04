Ричмонд
Захарова сочла атаку по школе в Иране запредельным уровнем жестокости и цинизма

Удар по иранской школе, в результате которого погибли более ста девочек, свидетельствует о запредельной жестокости и цинизме, заявила в эфире своей авторской программы на радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, атака была прицельной и спланированной.

Источник: Life.ru

«То, что произошло с иранской школой, где были убиты девочки, это, конечно, запредельный уровень и жестокости, и цинизма, и, конечно, расчеловечивание», — подчеркнула дипломат.

Захарова также назвала ситуацию на Ближнем Востоке беспрецедентной по трагичности. Конфликт стремительно расширяется, а число жертв растёт. Она напомнила, что схожие оценки звучали и во время событий в Газе, но нынешний масштаб и скорость эскалации превосходят всё, что было раньше.

«Мы все оценки дали и я повторю ещё раз их сегодня, о том, что это агрессия. Это один из самых чудовищных моментов в истории Ближнего Востока», — уверена Захарова.

Напомним, 28 февраля Израиль и США совместно атаковали Иран. В частности, в городе Минаб на юге страны в результате удара Израиля под обломками школьного здания оказались десятки учащихся. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с резким осуждением атаки на учебное заведение. Совокупно в Иране в результате атак на школы погибли около 175 школьников и учителей.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

